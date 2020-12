Arriva dalla Cina l’annuncio di un nuovo modello che va ad aggiungersi all’offerta proposta da OPPO. Parliamo di OPPO A53 5G. Si tratta della variante del dispositivo di fascia bassa già presente sul mercato italiano da cui si discosta per via del supporto alla tecnologia 5G.

Finalmente, dopo l’annuncio possiamo considerare ufficiali le specifiche tecniche trapelate anche qualche settimana fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo A53 5G: ecco le specifiche tecniche ufficiali

Il nuovo Oppo A53 5G dispone di uno schermo da 6.5 pollici FullHD+ da 720×1600 pixel, un processore Octa Core MediaTek Dimensity 720 con GPU Mali-G57 MC3 e 4/6 GB di memoria RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna non espandibile. La fotocamera posteriore è composta da 3 sensori rispettivamente da 16 megapixel quello principale, 2 megapixel il depth e 2 megapixel il macro.

La fotocamera frontale dispone di un sensore da 8 megapixel. Per quanto riguarda la connettività dispone di 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C. La batteria è da 4.040 mAh con ricarica rapida da 18W. Pesa 175 grammi e ha delle dimensioni di 162.2 x 75 x 7.9 mm. Ovviamente circola con Android 10 con ColorOS 7.2.

Questo dispositivo è già disponibile in Cina nelle colorazioni nera, viola e verde e il prezzo relativo alla configurazione da 4 GB di RAM/128 GB di memoria interna pari a 1.299 yuan, vale a dire i nostri 162 euro. In un secondo momento sarà invece disponibili il modello con 6 GB di RAM. Per quanto riguarda il suo arrivo nel mercato europeo non è ancora stato dichiarato nulla a riguardo.