Sono passati soltanto pochi mesi dal lancio degli ultimi iPhone 12 ma ciò non frena le indiscrezioni riguardanti le future intenzioni del colosso di Cupertino. In queste settimane sono apparse, infatti, diverse notizie in merito alla creazione del primo iPhone pieghevole, il cui arrivo è previsto per il 2022; e alla presentazione dell‘iPhone 13. Su quest’ultimo sembrano esserci notizie che potremmo definire più concrete: il lancio, ad esempio, sembra possa non subire alcun ritardo ed essere previsto per il mese di settembre 2021.

iPhone 13: ecco alcune delle probabili caratteristiche del prossimo melafonino!

Le indiscrezioni relative al periodo nel quale Apple potrebbe lanciare i suoi iPhone 13 non sono le uniche attualmente note. Di recente sono trapelate alcune informazioni in merito al display che il colosso potrebbe adottare per i suoi prossimi dispositivi e sembra che i pannelli degli iPhone 13 potrebbero fare la differenza in quanto il colosso potrebbe optare per dei pannelli OLED con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz. I display degli iPhone 13, quindi, potrebbero garantire una qualità migliore rispetto all’ultima generazione senza intaccare il consumo della batteria. Inoltre, il colosso di Cupertino potrebbe dotare i suoi smartphone del supporto alla tecnologia Wi-Fi 6E, una tecnologia che permetterà di usufruire di una maggiore velocità di rete.

Seppur con largo anticipo, le informazioni sui prossimi iPhone continuano ad essere sempre maggiori. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbero venir fuori ulteriori indiscrezioni attraverso le quali si avrà l’opportunità di conoscere le probabili specifiche e le caratteristiche maggiormente interessanti con le quali Apple potrebbe stupire gli utenti e contrastare la concorrenza.