Rockstar ha rilasciato l’ultimo importante aggiornamento di Grand Theft Auto Online, che aggiunge nuovi veicoli, missioni e un’isola completamente nuova alla componente multiplayer di grande successo del gioco.

Il colpo a Cayo Perico introduce i giocatori ad un colpo sull’isola di Cayo Perico, da cui il nome del colpo. L’aggiornamento aggiunge un arsenale stravagante di nuovi equipaggiamenti, tra cui un sottomarino gigante dell’era sovietica. Nonostante sette anni di continui aggiornamenti dalla sua uscita nel 2013, GTA 5 non ha mai aggiunto una massa terrestre completamente nuova nei suoi componenti singleplayer o multiplayer.

GTA Online: un aggiornamento ricco di contenuti

L’aggiornamento a Cayo Perico Heist offre l’accesso a una regione completamente nuova, piena di nuova flora, fauna e aree da esplorare. Secondo le note sulla patch di Rockstar, l’isola stessa è accessibile solo durante le nuove missioni di rapina, ma la “spiaggia” può essere rivisitata in un secondo momento. Non è ancora chiaro se l’isola rimarrà aperta per l’esplorazione nella sua interezza una volta che i giocatori avranno portato a termina il colpo.

Il colpo stesso vede i giocatori completare le consuete missioni di preparazione a Los Santos prima di infiltrarsi e rapinare una fortezza privata dell’isola. Rockstar continua a supportare i giocatori che agiscono da soli, consentendo ai giocatori di completare la rapina. Tieni presente che i premi del bottino saranno limitati.

Rockstar ha programmato l’aggiornamento, che descrive come il “più grande di sempre”, per stuzzicare l’appetito dei giocatori entusiasti dell’imminente arrivo di GTA 5 sulle console di prossima generazione. Quando il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X alla fine del 2021, sarà sopravvissuto su tre diverse generazioni di console.

Secondo il primo trailer, il gioco sarà (ancora una volta) “ampliato e migliorato” per le console di nuova generazione. Ciò probabilmente si traduce in un miglior matchmaking e caricamento istantanei, una maggiore qualità grafica e la possibilità di girare finalmente a 60fps su console. È chiaro che qualcosa di grande sta arrivando per GTA 5, ma dovremo aspettare maggiori dettagli.