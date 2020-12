Dopo che Hideo Kojima si è rivelato “un residente di Night City”, Death Stranding sta ottenendo il suo contenuto Cyberpunk 2077 sotto forma di un aggiornamento gratuito e attualmente solo per PC. Il trailer mostra alcuni dei nuovi oggetti sbloccabili disponibili.

Tra questi abbiamo un Reverse Trike a tema Cyberpunk per viaggiare nella terra desolata, il braccio bionico di Johnny Silverhand, gli occhiali da sole e le mascherine di V. L’aggiornamento introduce anche nuovi segni e ologrammi di costruzione.

Death Stranding sta ottendendo review negative su Metacritic

La parte più eccitante, tuttavia, sono le nuove missioni ispirate a Cyberpunk e le opzioni di gioco. Kojima Productions ha tenuto completamente sotto controllo ciò che le nuove missioni comporteranno, e ha solo detto che “presenteranno storie e personaggi di Cyberpunk 2077”.

Nel frattempo, il gameplay di Cyberpunk arriva a Death Stranding sotto forma di variazioni di oggetti e hacking. Il braccio di Johnny Silverhand dà a Sam un gancio destro ancora più cattivo in combattimento. Le nuove funzionalità di hacking ti consentiranno di disabilitare i poli dei sensori e di utilizzare lo scanner Odradek per mandare in cortocircuito nemici e veicoli.

Per promuovere l’aggiornamento, Death Stranding è in vendita su Steam fino al 22 dicembre. Dopo che l’aggiornamento è arrivato su Death Stranding, lo score del gioco su Metacritic è sceso rapidamente. Ci sono prove concrete secondo cui le recensioni negative arrivano tutte tramite una sorta di procedura meccanica.

Il review bombing è centralizzato al momento solo su MetaCritic. La pagina Steam del gioco ha ancora una valutazione molto positiva per le sue recensioni degli utenti e non c’è stato alcun picco nelle riprese negative dal crossover Cyberpunk. Il gioco stesso di CD Projekt Red ha recensioni degli utenti per lo più positive sulla piattaforma, dimostrando che il problema principale continua ad essere con le versioni per console piuttosto che con la versione per PC più ottimizzata.