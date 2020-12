WhatsApp: attenzione alle spie, così possono conoscere i vostri movimenti

WhatsApp è una di quelle applicazioni ormai in dotazione a qualsiasi tipologia di utente e soprattutto in ogni zona del mondo. Basti pensare, secondo quelli che sono i dati ufficiali, che la nota app di messaggistica e ormai scaricata su oltre 1,5 miliardi di dispositivi.

Manco a dirlo in tutto il mondo WhatsApp è conosciuta in quanto la migliore applicazione per le comunicazioni rapide. La sua utilità è infatti indubbia, anche se qualcuno continua a nutrire dubbi su alcune situazioni che sono capitate in passato. Una di queste riguarda sicuramente lo spionaggio, il quale a quanto pare è stato debellato definitivamente visto che nessun applicazione truffaldina riesce più a funzionare. Da diversi giorni però non si parla d’altro: diversi utenti che utilizzano WhatsApp sarebbero venuti a conoscenza di una nuova piattaforma in grado di spiare i movimenti.

WhatsApp: adesso si possono spiare i movimenti delle persone, ecco come funziona la nuova app

Esiste ufficialmente una nuova applicazione che gli utenti hanno testato a fondo durante le ultime settimane. Stiamo parlando di Whats Tracker, piattaforma in grado di tenere traccia dei movimenti all’interno della chat delle persone che si sceglie di monitorare. Potrete selezionare una o più persone di cui ricevere informazioni, conoscendo perfettamente orario di entrata ed uscita da WhatsApp.

In poche parole l’applicazione riesce a tracciare questi movimenti inviando una notifica a chi decide di controllare. Avrete pertanto informazioni dirette e al momento, senza alcun ritardo nei tempi. Inoltre a fine giornata potresti anche guardare il report di tutti i movimenti.