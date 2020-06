In seguito al lockdown dovuto al Coronavirus, il Governo Italiano ha cercato di incentivare gli spostamenti per mezzo dei monopattini elettrici in modo da favorire la mobilità sostenibile. In questa situazione in cui è necessario ridurre al minimo gli assembramenti, infatti, non è affatto semplice spostarsi in città attraverso i mezzi pubblici. Per questo motivo, i monopattini elettrici sono attualmente molto richiesti sul mercato. Vediamo insieme quali sono alcuni dei migliori monopattini elettrici del 2020 da acquistare.

Ecco alcuni dei migliori monopattini elettrici da acquistare nel 2020

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe, viaggiare in città con il proprio monopattino elettrico è diventato legale e per questo la richiesta di questi dispositivi è salita alle stelle. Anche le aziende del settore hanno poi cercato di proporre numerosi monopattini elettrici. Ma quale conviene acquistare per questi primi mesi del 2020?

Nilox Doc Urban

Questo monopattino è realizzato dall’azienda italiana Nilox e alcune delle sue caratteristiche migliori sono la sua completezza. Quest’ultimo dispone di un’asta centrale allungabile e ha le manopole pieghevoli. Come molti monopattini della concorrenza, anche questo è in grado di piegarsi su se stesso, in modo da essere facilmente trasportabile in giro. Dal punto di vista delle performance, abbiamo tre livelli di velocità da 6-20-25 km/h e il motore ha una potenza di 280W. Il prezzo è di circa 369€.

Xiaomi Mi Electric Scooter e Xiaomi Mi Eletric Scooter Pro

Entrambi prodotti dalla famosissima azienda cinese Xiaomi, questi monopattini sono due ottime scelte da tenere in considerazione. Il primo ha un motore da 250W, può raggiungere i 25 km/h, può reggere un peso di 100 kg e ha una autonomia dichiarata di 30 km. Il secondo, dal canto suo, ha un motore più potente da 300W e ha una autonomia superiore, pari a circa 45 km. I prezzi di vendita sono rispettivamente da 369€ e 499€.

Revoe Tech Street Motion

Se voleste risparmiare qualcosina, questo monopattino potrebbe fare al caso vostro dato che è venduto ad un prezzo di 219€. Questo monopattino elettrico è in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h (con la possibilità di scegliere tra tre livelli di velocità) e ha un motore da 250W.