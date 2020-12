Quando utilizzi Safari su Mac, iPhone e iPad, i file e le immagini scaricati dalle pagine web vengono automaticamente salvati all’interno di una cartella Download predefinita. Se preferisci cambiare la cartella di destinazione dei tuoi download, puoi farlo. Basta seguire questi semplici passi!

Modificare la posizione dei download su Mac

Se sei in possesso di un Mac e non ti piace la cartella in cui Safari archivia automaticamente i tuoi download, ecco la procedura da seguire per cambiarla.

Apri Safari sul tuo Mac e fai clic su Safari > Preferenze dalla barra dei menu. Fai clic sulla voce Generale. Clicca sull’icona per aprire il menù a tendina accanto la voce Luogo di download del file. Seleziona Altro e scegli una cartella. Se preferisci selezionare una diversa cartella ogni volta che scarichi qualcosa, seleziona la voce Chiedi per ogni download. Questa ti permette di specificare la cartella al momento del download.

Ricorda, puoi accedere rapidamente ai file scaricati facendo clic sul pulsante Mostra download nella barra degli strumenti di Safari o su Visualizza > Mostra download nel menu. Seleziona un file per aprirlo o fai clic sulla lente di ingrandimento per visualizzarlo nella cartella.

Modificare la posizione dei download su iPhone e iPad

Su iPhone e iPad, i file vengono scaricati direttamente nell’app File e immagazzinati nella cartella Download. Ecco come modificare la destinazione dei download su iOS.