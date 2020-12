Bennet prova a convincere gli utenti di essere perfettamente in grado di lanciare ottime campagne promozionali, a prezzi sempre più bassi. Il volantino corrente parte proprio da quest’idea, e decide di ampliarla, raggiungendo alcuni prodotti decisamente interessnanti.

La soluzione descritta direttamente nel nostro articolo, come sempre accade quando parliamo di Bennet, non può essere sfruttata sul sito ufficiale dell’azienda, ma sarà strettamente necessario decidere di recarsi personalmente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Il risparmio è garantito, grazie anche alla presenza del possibile finanziamento a Tasso Zero, senza dimenticare comunque la commercializzazione di prodotti completamente sbrandizzati.

Bennet: grandi occasioni per tutti gli utenti

Per cercare di soddisfare più utenti possibili, Bennet ha deciso di lanciare una campagna includendo all’interno sia top di gamma che terminali più economici, tra questi spiccano sicuramente Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi 9AT e Samsung Galaxy S10 Lite.

L’attenzione, tuttavia, è quasi interamente catturata dalla presenza del Samsung Galaxy s20 FE, un terminale decisamente richiesto e desiderato dall’utenza italiana, date le medesime caratteristiche tecniche del Galaxy S20, e sopratutto del processore Qualcomm Snapdragon 865, tutto ad un prezzo che non supera i 500 euro.

Il volantino Bennet si estende anche verso altre categorie merceologiche, ma prestate attenzione, che in alcune occasioni le scorte potrebbero terminare ben prima del previsto, e lasciarvi di conseguenza a bocca asciutta, se non siete svelti nella decisione definitiva. I dettagli sono disponibili poco sotto.