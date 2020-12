Con un Natale più rosso che mai, quest’anno, causa pandemia, Amazon porta finalmente in Italia, e non solo, le chiamate di gruppo sui suoi dispositivi Echo, sia in video sia audio.

A dire il vero non si tratta di una vera e propria novità, in quanto la società di Jeff Bezos aveva preannunciato la funzionalità già lo scorso settembre: ora il servizio viene attivato ed è compatibile con Echo, Echo Dot ed Echo Show, Italia inclusa. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Amazon lancia anche in Italia le chiamate audio e video di gruppo illimitate

I paesi in cui sarà possibile effettuare le (video)chiamate di gruppo, fino a 7 partecipanti e senza limiti di tempo sono Austria, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, USA e UK. Tutto passa ovviamente dall’app Alexa, tramite cui gli utenti (basta che lo faccia uno solo per conto di tutti) possono creare e nominare i propri gruppi.

Con l’assistente vocale si avrà poi la facoltà di impartire comandi del tipo “Alexa, chiama la mia famiglia“. E presto, dice Amazon, le chiamate potranno essere effettuate direttamente dall’app stessa. Servizi simili vengono al momento forniti anche da piattaforme concorrenti come Google Meet, anche se per quest’ultimo il limite alle chiamate per gli utenti gratuiti è stato posticipato a marzo 2021. Troviamo anche Teams di Microsoft e Zoom, che proprio in occasione delle Festività natalizie ha eliminato i limiti di tempo.

Che dire, sicuramente sarà per tutti un Natale diverso da tutti gli altri mai vissuti prima e per gli sfortunati che non potranno passarlo con i propri familiari, Amazon ha offerto loro una possibilità.