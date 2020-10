Oggi 13 ottobre 2020 è partito il tanto atteso Prime Day della piattaforma di e-commerce Amazon, ma già da ieri 12 ottobre alcuni dispositivi del colosso si potevano trovare già in sconto.

Tra i dispositivi scontati ci sono i Kindle, gli Echo e gli Echo Show, dunque ce n’è per tutti i gusti fino a domani 14 ottobre 2020! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Echo e Kindle in sconto anche prima del Prime Day 2020

Per chi non li conoscesse, i Kindle sono i lettori e-book di Amazon, disponibili in diverse configurazioni, ma c’è anche la gamma di smart speaker Echo e i due smart display Echo Show 5 ed Echo Show 8, entrambi in sconto al miglior prezzo. Nella maggior parte dei casi si tratta del costo più basso mai visto su Amazon, quindi vi consigliamo di non farveli sfuggire.

Per esempio il modello Kindel Paperwhite è in sconto del 23% da 129.99 euro a 99.99 euro. E ancora, il kit essenziale Kindle Paperwhite con incluso anche un caricabatterie lo potete trovare a 144.97 euro invece di 159.97 euro, scontato del 9% rispetto al prezzo di listino. Per quanto riguarda i dispositivi Echo, troviamo quello di 3° generazione a 19.99 euro invece di 59.99 euro, con un bel 67% di sconto.

Il modello Echo Studio è disponibile a 149.99 euro, invece di 199.99 euro, con uno sconto del 25%. Continuano le offerte con Echo Flex a 14.99 euro invece di 29.99 euro con uno sconto del 50% ed infine Echo Auto a 34.99 euro invece di 59.99 euro con uno sconto del 42%. Vi ricordo che potete scoprire tutte le offerte dedicate al Prime Day visitando il sito ufficiale del colosso.