Nel corso di una buia giornata pre-natalizia, Qualcomm ha ufficialmente mostrato al mondo i benchmark del nuovissimo processore mobile di ultima generazione, stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 888 5G, appena presentato e che vedremo sui primi smartphone a partire dal 2021.

A differenza dei vari SoC con processi produttivi a 7 nanometri, lo Snapdragon 888 punta dritto sul processo produttivo a 5 nanometri, con una migliore gestione dell’energia, e sicuramente performance di altissimo livello, grazie anche alla CPU Qualcomm Kryo 680, in grado di generare il 25% di potenza in più rispetto alle generazioni precedenti, fino ad un massimo di 2.84GHz di frequenza di clock.

Come se questo non bastasse, la suddetta CPU è la prima ad essere basata sull’architettura Arm Cortex-X1. In accoppiata trova posto la Qualcomm Adreno 660, una GPU di altissimo livello, in grado di migliorare ulteriormente le performance, con un rendering grafico più veloce del 35% rispetto al passato, e con un forte focus sul gaming, in quanto riesce a mantenere basse temperature, anche con frequenze e stress elevati.

Qualcomm Snapdragon 888 5G: ecco i benchmark ufficiali

Il SoC è chiaramente 5G, ma integra anche l’intelligenza artificiale di Qualcomm, il cosiddetto AI Engine, con il Qualcomm Hexagon 780, un processore che migliora del 73% l’intelligenza della generazione precedente, migliorando l’efficienza di tre volte proprio in confronto alla stessa.

Nella suddetta immagine trovate i tato attesi benchmark, in questo modo avrete la possibilità di capire quanto il Qualcomm Snapdragon 888 5G possa essere in grado di migliorare ancora una volta il mondo della telefonia mobile, per un futuro sempre più ricco di prodotti di altissimo livello.