Netflix sta lanciando una nuova modalità solo audio, che consente agli utenti di guardare i programmi senza guardarli realmente ma ascoltandone solo l’audio. La nuova funzione è in una fase di test piuttosto avanzata. Infatti, presto ci sarà la distribuzione su tutti i dispositivi abilitati.

Questa modalità non prevede – al momento – nessun contenuto apposito, ossia tracce audio prive di immagini. L’opzione solo audio sarà integrata per tutti i contenuti presenti sulla piattaforma. In realtà, Netflix si occupa di produrre contenuti audio sotto forma di podcast, ma non possono essere tecnicamente ascoltati su Netflix, solo su lettori di podcast esterni. Questa modalità poco flessibile rimane la stessa anche se si attiva la modalità audio.

Netflix: arriva ufficialmente la modalità solo audio per ascoltare i tuoi programmi preferiti

La funzione è presumibilmente destinata agli utenti che desiderano concentrarsi sull’audio o salvare i dati se intendono solo ascoltare il contenuto prescelto. L’aggiornamento è stato rilasciato dai server di Netflix, il che significa che non è necessario alcun aggiornamento manuale. Attualmente è disponibile solo per alcuni utenti Android, a quanto pare, il che significa che non tutti avranno accesso al servizio allo stesso tempo.

Nel caso in cui abbiate la nuova modalità, sarà molto semplice verificare la presenza di eventuali modifiche apportate a favore dell’audio piuttosto che dell’aspetto visivo. Durante la visione di un qualsiasi contenuto, nella parte superiore è presente un pulsante “Video Off” per disabilitare il video. Gli utenti possono anche scegliere l’impostazione “Solo audio” direttamente tra le impostazioni. Solo Audio funziona principalmente quando il telefono è collegato ad altoparlanti esterni.