Iliad: Giga 50 disponibile a 7,99 euro e fibra in arrivo, ecco quando

Iliad è una delle realtà più apprezzate dagli utenti per quanto concerne la telefonia mobile negli ultimi anni. Questa azienda è arrivata con tanti buoni propositi rispettando poi tutti i suoi obiettivi passo dopo passo e anno dopo anno. Sono ormai tre anni che questo gestore opera in Italia, ottenendo risultati pazzeschi anche dal punto di vista della classifica. Secondo quanto riportato, tenendo conto del numero di utenti attivi, Iliad occupa attualmente la quarta posizione in classifica direttamente dietro le grandi.

L’obiettivo è migliorarsi ulteriormente e a quanto pare alcuni accordi hanno portato già a risvolti interessanti. Al momento la promozione migliore resta quella da 50 giga che potete trovare ancora sul sito ufficiale. Questo include al suo interno anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti verso le 7,99 € al mese per sempre.

Iliad: arriva finalmente la fibra ottica grazie all’accordo con Open Fiber, si parte dalla prossima estate

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.