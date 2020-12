Android: scrivere alla velocità della luce non è più un problema

In un percorso di vita tanto frenetico e ricco di avvenimenti nessuno di noi ha la possibilità di fermarsi a “perdere” troppo tempo sul proprio smartphone scrivendo messaggi lunghi. Per questa ragione noi di Tecnoandroid vi mostriamo i trucchi nella versione Android per avere una scrittura più veloce rispetto al solito. Il modello che prenderemo in esempio è la tastiera Gboard.

Android: le regole base per una scrittura rapida

Partiamo dal presupposto che se abbiamo bisogno di selezionare una parte del contenuto scritto, si può fare un click prolungato in corrispondenza della prima parola da selezionare. Appena partirà la selezione, sarà necessario proseguire facendo pressione e scorrendo fino all’ultima parola della porzione di testo che si ha intenzione di selezionare.

Muovere il cursore con la barra spaziatrice

Per cambiare la posizione al cursore basterà muovere quest’ultimo con la barra spaziatrice. Attenzione però, perché la pressione prolungata della barra spaziatrice conduce all’impostazione per cambiare la lingua della tastiera.

Scrivere tutto maiuscolo con un doppio tap

Quando necessitiamo della scrittura maiuscola con Android, basta invece premere due volte lo shift, rappresentato da una freccia rivolta verso l’alto. Per far tornare invece le lettere minuscole sarà sufficiente fare un ulteriore tap sullo shift per interrompere la scrittura in maiuscolo.

Velocizzare la cancellazione di parole e frasi

Per cancellare più velocemente parole e frasi si può sfruttare il tasto backspace, ovvero la cancellazione che si trova a destra sopra l’invio. Prolunghiamo il tempo di pressione sul backspace e spostiamo poi il dito verso la lettera M per cancellare una parola. Spostando invece il dito verso le lettere N e B il blocco di testo cancellato sarà formato da più parole.