Da qualche giorno a questa parte, molti italiani hanno cominciato ad effettuare i primi acquisti di Natale. Questo, tuttavia, è stato per molti un anno davvero difficile, anche dal punto di vista economico, ed il budget a disposizione per i regali di Natale potrebbe essere molto più basso del solito. Nonostante ciò, per riuscire a sorprendere un proprio caro (ammettendo che per sorprendere qualcuno non sia necessario spendere grosse cifre, o cifre affatto), molti italiani stanno riscoprendo e rivalutando il ricondizionato.

Il dato emerge da una recente analisi condotta da Back Market, il primo e-commerce italiano che offre accesso a migliaia di prodotti tecnologici ricondizionati e certificati, secondo cui l’88,8% degli italiani sarebbe favorevole all’acquisto di un prodotto ricondizionato da regalare a Natale.

Regali di Natale, quest’anno gli italiani favorevoli al ricondizionato

Perché gli italiani starebbero valutando di regalare un prodotto ricondizionato? Anzitutto, perché si tratterebbe di un regalo non solo rivolto ai propri cari ma anche al Pianeta (53,1%); ed in secondo luogo perché il ricondizionato offre la possibilità di fare un bel regalo senza spendere molto (46,9%).

I prodotti ricondizionati, infatti, hanno un impatto ecologico inferiore dell’80% grazie alla nuova vita che viene data al dispositivo e alla riduzione del volume degli scarti, ed il loro acquisto non contribuisce a sovraccaricare l’ambiente di rifiuti elettronici.

Dall’altra parte, però, gli italiani che hanno dichiarato riluttanza verso il ricondizionato, temono di apparire avari (46,2%) e che i prodotti non siano di qualità (23,1%). A tal proposito, ricordiamo che i prodotti ricondizionati prima di essere rimessi in vendita, vengono sottoposti ad una serie di test ed ispezioni che attestano la perfetta funzionalità e la conformità agli standard qualitativi di mercato.

Un prodotto ricondizionato potrebbe dunque essere un dispositivo riparato da un Centro assistenza Autorizzato dal produttore, un prodotto usato e reso perfettamente integro, un prodotto che potrebbe presentare dei piccolissimi difetti ESCLUSIVAMENTE estetici o con imballo originale danneggiato. Ma viene garantita la totale e perfetta funzionalità.