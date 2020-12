Da molto tempo ormai, i dispositivi di nuova generazione, detti anche smartphone, sono decisamente diventati parte della nostra quotidianità. Oggi, con questi, tutti noi compiamo diverse operazioni, come messaggiare sulle varie app di messaggistica, guardare serie TV, ascoltare musica e davvero molto altro ancora. Come ben sapete, molto tempo fa non era assolutamente possibile fare tutto ciò. Questo perché, in tantissimi casi, i cellulari di una volta non erano neanche dotati di un display a 7 segmenti.

Ciononostante, oggi ci sono persone che farebbero davvero qualsiasi cosa pur di accaparrarsi uno questi modelli, e questo perché sono degli oggetti di collezionismo che possono valere delle cifre incredibili. Scopriamo quali sono i cellulari di una volta più ricercati in assoluto nel mondo delle aste.

Cellulari che valgono una fortuna: ecco i modelli “vintage” maggiormente ricercati

Se hai vissuto gli anni novanta o poco dopo, sicuramente avrai avuto l’opportunità di interfacciarti con uno di questi cellulari “vintage“. Principalmente, il loro compito era quello di poter permettere a tutti gli utenti di effettuare delle chiamate vocali quanto più efficaci possibili e, proprio al massimo, qualche SMS semplice. La batteria sicuramente trovava giovamento in tutto ciò, la quale spesso dai consumatori veniva considerata inesauribile. Ecco di seguito alcuni cellulari vintage che costano una fortuna:

Apple iPhone 2G

Il meno “anziano” dei cellulari di cui oggi vi parleremo. L’Apple 2G a suo tempo ha avuto un grande seguito, ed oggi, in base al suo stato di usura, può arrivare a valere dai 300 euro ai 1.000 euro.

Nokia 3310

In molti lo conoscono: il Nokia 3310 è famoso per la sua incredibile resistenza agli urti e per l’appassionante videogioco Snake. Oggi può arrivare a valere anche 100 euro.

Mobira Senator

Il Mobira Senator è sempre stato considerato un modello a parte rispetto a tutti gli altri modelli di Nokia. Ciononostante, il suo valore oggi può arrivare anche a 1.000 euro.

Ericsson T28

L’Ericsson T28 è il successore del T20 e, a suo tempo, fu uno dei cellulari più venduti in assoluto. Oggi può arrivare a valere anche qualche centinaia di euro.

Motorola StarTAC

Concludiamo con un vero e proprio best seller: il Motorola StarTAC. Un pezzo di antiquariato davvero intramontabile, oggi può valere oltre i 100 euro.