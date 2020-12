Vodafone per i giorni del Natale ha riservato le migliori occasioni a tutti gli utenti che desiderano attivare una nuova scheda SIM. Oltre alle precedenti tariffe che vi abbiamo mostrato nelle settimane scorse, il provider inglese garantisce agli abbonati la possibilità di attivare una ricaricabile molto vantaggiosa come la Special 100 Giga.

Vodafone, la tariffa da attivare anche online con 100 Giga

La Special 100 Giga è riservata agli utenti che effettuano la portabilità da rete Iliad o da altri operatori virtuale. La tariffa prevede soglie di consumo molto vantaggiose con un pacchetto che comprende sia telefonate che internet. Il vantaggio rispetto al passato è nella disponibilità della promozione. Questa tariffa di Vodafone, infatti, ora si può attivare anche online, utilizzando il sito internet ufficiale di Vodafone.

Entrando nel dettaglio, le soglie di consumo per la Special 100 Giga prevedono minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. La parte per internet è invece composta da 100 Giga per la navigazione sotto linea 4G. Il prezzo da pagare per questa proposta è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Non sono inoltre contemplate spese per l’attivazione per chi procede online alla richiesta.

Ricordiamo che la proposta di Vodafone si rivolge in maniera esclusiva agli utenti che effettuano il passaggio di rete da altro gestore. Per quanto riguarda l’operazione di portabilità saranno necessari dai due ai tre giorni lavorativi per la presa a carico della richiesta. La scheda SIM di Vodafone, invece, sarà inviata all’utente direttamente al domicilio segnalato in fase di attivazione.