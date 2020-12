Vodafone affronta il Natale con alcune promo in regalo: si arriva a 100GB

Riuscire a battere Vodafone non è per nulla facile dal momento che si tratta del gestore più radicato in Italia e in Europa, non chiedi quello con più utenti. La nota azienda anglosassone è stata in grado di costruire un vero e proprio impero in tutto il vecchio continente, facendo leva sulla sua rete 4G che risulta la più estesa in assoluto.

Da qualche tempo però un nuovo provider starebbe riuscendo a mettere in ginocchio chiunque e quindi anche Vodafone. Stiamo parlando di Iliad, realtà che sta a cuore a tantissimi utenti per la convenienza che riesce ad offrire con le sue offerte. Proprio per evitare tutto questo Vodafone ha scelto di lanciare delle nuove promozioni telefoniche che potrebbero riportare a casa tantissimi ex utenti scappati via.

Vodafone: ci sono tre offerte dedicate agli ex utenti che arrivano fino a 100 giga

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga