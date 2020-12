In questo mese di Dicembre, anche TIM come gli altri operatori in Italia garantisce al suo pubblico la possibilità di attivare le tariffe con il famoso ”Bonus 500 euro” per la dotazione di internet e dispositivi mobili. L’offerta presenta dal gestore italiano può essere attivata sia in uno store ufficiale sia attraverso il sito internet ufficiale.

TIM, la promozione con 500 euro di sconto ed un tablet

In linea con le offerte di WindTre e di Vodafone, anche la promozione di TIM prevede il doppio pacchetto composto da rete per la telefonia fissa più acquisto di un tablet. Nella fattispecie, la tariffa di TIM avrà un costo mensile di 19,90 euro per i primi dodici mesi. A questo prezzo gli utenti avranno connessione internet illimitata con le velocità della Fibra Ottica più telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Il costo di 19,90 euro è valido per i primi dodici mesi, dopodiché la cifra per il rinnovo si attesta sui 29,90 euro ogni trenta giorni. Non sono previsti invece costi di attivazione per questo genere di tariffa.

Per quanto concerne il tablet, gli utenti di TIM potranno acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi da 32 Giga al prezzo una tantum di 29,90 euro. Sia nel costo di rinnovo mensile per il primo anno, sia nel prezzo di acquisto per il tablet è già incluso il voucher da 500 euro.

Ricordiamo che l’agevolazione può essere chiesta solo da chi è parte di un nucleo familiare con attestazione ISEE dal valore uguale o inferiore ai 20.000 euro.