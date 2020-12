Da ormai diversi minuti sembra che i problemi siano toccati ad un’altra celebre piattaforma. Stiamo parlando di Telegram, applicazione di messaggistica molto celebre che negli ultimi minuti non funziona più su nessuno smartphone in Italia.

Il servizio sarebbe andato infatti in down totale in più zone d’Europa. In alcuni casi addirittura non verrebbero fuori neanche le chat, mentre sono diverse le situazioni in cui Telegram non permetterebbe di connettersi alla rete. Dopo i vari attacchi che hanno riguardato Spotify e Google negli ultimi giorni è dunque toccato alla celebre piattaforma che ad ora sta bloccando tantissimi milioni di utenti in giro per l’Europa.

Telegram: ci sono dei problemi in giro per l’Europa

Telegram è Down in giro per vari paesi dell’Europa, prevalentemente nella parte occidentale del continente. Attualmente non si conoscono le cause di queste problematiche che stanno riguardando una delle applicazioni più utilizzate al mondo. In molti pensano ad un nuovo attacco hacker, ma non ci sono comunicazioni da parte dell’azienda che possono fornire informazioni in più.

Ovviamente sono tantissime le persone rimaste al buio con l’applicazione che sperano di ritornare al più presto ad utilizzare il servizio. Terremo monitorata la situazione.