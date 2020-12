Gmail, Youtube, Meet e servizi Google DOWN ORA: impossibile connettersi

Le principali piattaforme Google non stanno permettendo agli utenti di accedere e non consentono loro una normale navigazione: in down Gmail, Youtube e altri servizi

Non una buona mattinata per Google. Da qualche minuto Gmail, Youtube, Meet e i principali servizi del colosso di Mountain View non stanno funzionando a dovere, e non consentono agli utenti di usufruire dei loro server.

In appena 20 minuti sono schizzate alle stelle le segnalazioni, rilevate grazie al sito Downdetector: oltre 10.500 utenti (più di quanto avvenga per qualsiasi down legato agli operatori telefonici, il che dovrebbe far riflettere sulla centralità dei servizi Google nella vita di ciascun consumer) stanno lamentando grossi disagi e l’impossibilità di connettersi.

A segnalare il problema è la stessa schermata che si presenta agli utenti: su Youtube, compare una pagina bianca con al centro un punto esclamativo e la didascalia “Si è verificato un problema con il server [503]” e al di sotto il pulsante “RIPROVA”, che però non dà alcun esito.

Il problema risulta avere un enorme impatto soprattutto per chi sta utilizzando questi strumenti per la didattica a distanza: grossi rallentamenti sono presenti su Google Meet, la piattaforma per l’insegnamento da remoto adottata da moltissime scuole per sopperire alla mancanza di didattica in presenza.

Il sito Downdetector segnala un numero sempre maggiore di utenti che lamentano la problematica: la piattaforma che rileva questi rallentamenti si basa infatti sul crowdsourcing, ossia l’utilizzo del pubblico come fonte primaria per stilare classifiche e statistiche sulle più importanti piattaforme, sugli operatori telefonici e perfino sui servizi.

“That’s all we know” è la scritta che campeggia su altre pagine con codice errore [500]. La problematica non è stata ancora presa in carico e risolta, dovremo quindi attendere che Google ripristini il funzionamento dei sistemi.