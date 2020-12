Vi ricordate i tempi del Nokia 3310? O ancora prima, i tempi dei vecchi e giganti Motorola con tanto di antenna e sportellino? Erano gli anni 90, e questi antenati degli smartphone erano considerati tecnologia avanzata. Sono passati da quel momento circa 30 anni, e come in tutte le cose che si evolvono, anche in questo caso, quei primissimi modelli di cellulare, sono diventati oggi un pezzo d’antiquariato che i collezionisti esperti ritengono di gran valore. In base a una serie di fattori, non tutti i modelli hanno lo stesso valore: esistono una serie di telefoni d’epoca che oggi valgono molto più di altri, anche migliaia di euro!

Ecco quali sono i modelli di vecchi smartphone che oggi valgono una fortuna

Motorola DynaTAC 800X

Questo modello è uno dei più vecchi lanciati sul mercato: risale al 1984 e naturalmente considerata la sua età, è uno dei prodotti al momento più ricercati dai collezionisti. Perché? Ne esistono in totale solamente 300.000, senza contare che ad oggi di dispositivi ancora funzionanti, non ne sono rimasti poi molti. Il suo valore attuale supera i 1000 euro.

iPhone 2G

Certo non è un modello di smartphone obsoleto, né possiamo dire che sia antecedente al XXI secolo. Sta di fatto che possederne oggi un modello ancora funzionante può farci arrivare a guadagnare su di esso oltre 1000 euro. Qualora invece il dispositivo non funzionasse il valore scende a circa 300 euro.

Mobira Senator

Questo dispositivo, uno dei primi prodotti da Nokia nel 1981, supera a sua volta i 1000 euro di valore sul mercato. Ne esistono davvero pochi modelli in giro, oltretutto la sua particolarità è quella di essere più che un telefonino una sorta di cabina telefonica portatile.

Ci sono anche altri telefonini che hanno un alto valore sul mercato, sebbene non superino i 1000 euro, ad esempio l’Ericsson t28, oppure il Nokia 8810 ho ancora il più famoso Nokia 3310, diventato un cult dei vecchi telefoni. I prezzi di questi modelli oscillano tendenzialmente tra i 40 e i €300 in base alle loro condizioni.