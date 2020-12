Le piattaforme di messaggistica maggiormente adoperate su tutto il pianeta sono sicuramente WhatsApp e Telegram, i due colossi hanno infatti conquistato gli utenti grazie alla loro immensa sicurezza, la quale garantisce la protezione dei dati personali degli utenti grazie alla crittografia end-to-end che offre un tasso di sicurezza veramente elevatissimo.

In un 2020 dettato però dell’espansione digitale, il tema legato alla privacy è ovviamente diventato il punto predominante di tutta la scena, tutti gli utenti infatti, poichè lo smartphone ha assunto il ruolo di snodo centrale all’interno della loro vita digitale, tengono particolarmente alla gestione e alla garanzia di sicurezza dei loro dati, i quali ovviamente costituiscono la preda preferita degli hacker.

L’anonimato è possibile

Nel caso siate degli utenti fortemente incentrati a garantirvi la vostra privacy, potrebbe interessarvi come spedire messaggi completamente in anonimo proprio su WhatsApp e Telegram, la procedura è veramente semplice, essa non toccherà nemmeno il vostro account principale, infatti per attuarla vi avvarrete di un numero generato appositamente da usare per tale scopo.

Per procedere vi basterà scaricare dal Play Store una delle apposite app scritte per generare un numero telefonico digitale che utilizzerete per creare un account anonimo su WhatsApp o Telegram, una volta installate vi basterà registrarvi e il gioco è fatto, otterrete un numero da utilizzare come preferite.

Il Play Store è pieno di quel tipo di app, scegliete quella che preferite e avrete così il numero da utilizzare in totale anonimato, un’ottima cosa soprattutto perchè non andrete a modificare il vostro account principale.