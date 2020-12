La Casa di Carta è una delle serie targate Netflix più amate di sempre. Non si è saputo molto sulla quinta stagione che deve arrivare, ma, quanto pare, da parte di Najwa Nimiri (l’Ispettrice Sierra) è arrivato un gigantesco spoiler.

La Casa di Carta: il particolare non è sfuggito agli attenti utenti di Instagram

Le riprese dell’ultima stagione sono iniziate in Danimarca ad agosto, e pare che non siano ancora terminate. Tra una pausa e l’altra sul set, Najwa Nimiri ha incominciato una diretta su Instagram per salutare tutti i suoi fan. Purtroppo, però, tra sigarette e musica, l’attrice si è fatta scappare un particolare importante. Era vestita con gli abiti di scena dell’ispettrice Sierra, e quando si è alzata per ballare, ha mostrato che effettivamente non aveva più il pancione che ci aveva fatto vedere nel corso della quarta stagione. Un dettaglio non da poco che non è di certo sfuggito ai fan, i quali hanno scatenato una chiara reazione nell’attrice di dispiacere. La stessa, infatti, ha dichiarato nella diretta “Mi ero dimenticata. Cavolo, non ci avevo pensato“. Qui il link del video.

Nell’ultima puntata dell’ultima stagione andata in onda, il Professore si era fatto sorprendere dall’Ispettrice, la quale gli aveva puntato contro una pistola. Il fatto che la suddetta fosse in una stato avanzato della gravidanza lascia spazio a vari scenari: può essere che l’ispettrice partorirà stesso mentre sta minacciando il Professore, o un’altra ipotesi è stata quella che potesse entrare nella famigerata banda.

Allo stato attuale non ci sono molti rumors a riguardo, per scoprire tutto ciò non ci resta che aspettare l’uscita dell’ultima stagione. Infine, segnaliamo che Pedro Alonso (Berlino) sarà ancora nel cast e ci saranno due new entri, ossia Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.