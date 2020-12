Iliad si attende risultati positivi per questi giorni natalizi. Il provider francese proverà ad aumentare ancora il suo già ricco bacino di clienti, puntando ancora una volta sulle sue tariffe low cost. Per il mese di Dicembre la proposta principale resta la Giga 50. La tariffa che comprende consumi senza limiti per telefonate ed SMS più 50 Giga internet, contempla anche tre servizi a costo zero. I tre servizi sono compresi nel costo finale della ricaricabile, pari a 7,99 euro.

Iliad, le tre novità per chi sceglie offerte low cost

In prima battuta, chi sceglie Giga 50 potrà beneficiare di chiamate illimitate per una serie di paesi esteri. Tutti gli abbonati di Iliad avranno la possibilità, durante queste festività, di comunicare senza vincoli e liberamente con amici e parenti fuori Italia. Nella lista delle nazioni compatibili per le telefonate gratuite all’estero risultano esserci oltre sessanta paesi.

Altro motivo di vantaggio per le offerte di Iliad è la segreteria telefonica. Il gestore francese, sin dal primo momento, ha attuato una politica di differenziazione rispetto a TIM, Vodafone e WindTre. Sulla base di queste direttive, l’ascolto dei messaggi in segreteria è completamente a costo zero e non prevede spese extra sulla propria ricaricabile.