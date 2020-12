Coop e Ipercoop provano in tutti i modi ad attirare l’attenzione dei consumatori maggiormente attenti al risparmio, con il lancio di una nuovissima campagna promozionale in occasione del Natale 2020 e delle festività in generale.

I singoli sconti, visionabili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, sono da considerarsi validi esclusivamente nei punti vendita di proprietà della stessa, è bene sottolineare che gli acquisti non possono essere effettuati agli stessi identici prezzi anche online sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti commercializzati sono comunque in versione no brand e con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: le occasioni continuano a stupire

I prezzi del volantino Coop e Ipercoop continuano a stupire, portando con sé alcune piccole chicche da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Una di queste riguarda sicuramente Huawei P40 Lite E, uno smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia nazionale, oggi commercializzato alla cifra finale di 139 euro.

I suoi punti di forza sono sicuramente rappresentati da un buonissimo display IPS LCD da 6.4 pollici, passando anche per una batteria abbastanza capiente, nonché un comparto fotografico rappresentato da 3 sensori posteriori. L’handicap più grande riguarda sicuramente l’assenza dei Servizi Google, l’utente che si avvicinerà al suddetto dispositivo dovrà affidarsi interamente agli Huawei Mobile Services.

Per conoscere da vicino il volantino Coop e Ipercoop, consigliamo l’apertura delle pagine che trovate inserite direttamente sul sito ufficiale, ricordando però che gli acquisti saranno effettuabili solo in negozio.