Trony non si ferma più e convince tutti gli utenti ad acquistare direttamente in negozio, con il lancio di un volantino in grado di raccogliere un numero elevatissimo di sconti e di prezzi sempre più alla portata anche dei meno abbienti tra la popolazione italiana.

Spendere poco è semplicissimo da Trony, in questi giorni pre-natalizi, tutti gli utenti possono decidere di affidarsi direttamente ad uno dei rivenditori di elettronica maggiormente apprezzati. Nei negozi è stata attivata una campagna decisamente economica, con prezzi sempre più bassi applicati su svariate categorie merceologiche.

Trony: questi sono gli sconti inaspettati

L’idea di Trony è di appoggiarsi alla promozione “il meno caro lo paghi la metà”, ma con importanti limitazioni, almeno rispetto a quanto l’azienda ha deciso di abituarci in passato. La principale riguarda infatti la disponibilità dei prodotti, se pensavate di poter scegliere praticamente ciò che volevate in negozio, sappiate che vi state sbagliando, poichè per poter entrare a piene mani nella promozione, sarà obbligatorio scegliere solamente tra i dispositivi contrassegnati.

In parallelo, tuttavia, il cliente non sarà costretto a raggiungere un determinato livello di spesa. Quando giungerà in cassa, godrà di uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, prestate attenzione, non sarà possibile scegliere il prodotto da scontare, ma di base verrà ridotto il prezzo del meno caro.

Per conoscere da vicino il volantino Trony, non dovete fare altro che aprire le pagine elencate direttamente nel nostro articolo.