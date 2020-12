Il gestore WindTre anche questo mese si dimostra intento a conquistare i clienti dei suoi principali rivali proponendo delle ottime tariffe operator attack. I clienti intenzionati ad effettuare il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati, in effetti, ricevono l’opportunità di attivare una delle incredibili offerte appartenenti al pacchetto WindTre Go.

Offerte WindTre Go: ecco tutte le opzioni disponibili per i nuovi clienti!

Le offerte WindTre Go proposte dal gestore ai nuovi clienti provenienti da altri operatori permettono di ricevere degli ottimi contenuti da utilizzare mensilmente. I clienti, a prescindere dall’opzione richiesta, ricevono infatti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

I nuovi clienti, dunque, indipendentemente dal gestore di provenienza; e dunque dalla tariffa attivata ricevono contenuti identici. Cambia, però, il costo da sostenere per il rinnovo mensile delle offerte WindTre Go.

I clienti proveniente da PosteMobile, Fastweb o altri MVNO, infatti, hanno a disposizione l’offerta WindTre Go 50 Top Plus, che prevede un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese. Gli utenti Iliad, invece, possono trasferire il numero e attivare la tariffa WindTre Go 50 Fire Plus, che prevede un costo di rinnovo di 6,99 euro al mese. I clienti Lyca Mobile, infine, possono procedere con l’attivazione della tariffa WindTre Go 50 Special Plus che, a differenza delle due offerte appena menzionate prevede una spesa leggermente più alta, pari a 9,99 euro al mese.

Le offerte WindTre non prevedono alcun costo di attivazione ma al momento dell’acquisto ognuno dovrà saldare una spesa iniziale per la nuova SIM e il rinnovo anticipato della tariffa richiesta.