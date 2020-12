Euronics stringe la morsa attorno ai leader del settore della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che grida vendetta, e propone tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi sempre più bassi, almeno rispetto al listino originario degli stessi.

Il volantino Euronics rappresenta un buonissimo punto di partenza a cui affidarsi per risparmiare, ma attenzione, gli sconti elencati sono da considerarsi validi solamente fino al 31 dicembre nei negozi di proprietà del socio Dimo, non online o da altre parti in Italia. La campagna è composta da due parti, da un lato si trova il cosiddetto SottoCosto, con riduzioni disponibili fino al 20 dicembre o esaurimento scorte, dall’altra tutte le altre promozioni.

Volantino Euronics: quanti sconti a disposizione di tutti

L’occhio del volantino Euronics è caduto immediatamente sulla fascia alta del mercato della telefonia mobile, spiccano infatti tantissime riduzioni tramite le quali gli utenti possono davvero pensare di mettere le mani sui top di gamma a prezzi più che abbordabili.

I migliori sconti sono applicati a Oppo Reno 4 Pro, Apple iPhone 12 pro max, Samsung Galaxy S20+ o LG Wing, sebbene sia da notare che in alcune occasioni la spesa complessiva potrà raggiungere anche 1299 euro.

Non mancano ovviamente soluzioni più economiche, ed a disposizione degli utenti che non vogliono spendere troppo, e godere ugualmente di dispositivi in linea con le aspettative, e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. I dettagli sono disponibili qui sotto nel volantino Euronics.