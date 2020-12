Vodafone e le nuove offerte per riportare a casa gli ex utenti

Non è di certo semplice scamparla nel mondo della telefonia quando a fungere da leader assoluto c’è un colosso come Vodafone. La nota azienda di origine anglosassone è stata in grado di scandire pagine importanti della storia della telefonia in Italia, introducendo delle infrastrutture che ad oggi sono le più estese addirittura in tutta Europa.

Allo stesso tempo è anche vero che un’azienda è riuscita a farsi strada scavando un piccolo solco all’interno della coriacea corazza di Vodafone. Stiamo ovviamente parlando di Iliad che è riuscita dunque a rubare parecchi utenti proprio al gestore più famoso di tutti. Adesso però Vodafone vuole recuperare e per questo motivo ha proposto tre nuove offerte per un rientro ai suoi ex clienti.

Vodafone: offerte perfette per ritornare a far parte del gestore più famoso di tutti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga