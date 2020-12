Secondo alcune fonti, Microsoft avrebbe finalizzato il suo ultimo OS, Windows 10X. Esso è una versione completamente nuova di Windows 10, progettato per l’installazione su laptop economici. Microsoft ha completato il lavoro interno su Windows 10X Build 202XX ed è pronto per rilasciarlo in Release to Manufacturers (RTM).

Inizialmente Windows 10X avrebbe dovuto essere rilasciato con un Surface Neo a doppio schermo. Successivamente, la strategia della società è stata modificata e nella versione attuale è destinata a normali laptop con una serie di limitazioni.

Windows 10X arriverà solo su alcuni portatili

Nonostante Windows 10X sia già pronto, i laptop che lo eseguono appariranno in vendita solo in primavera. Microsoft non distribuirà Windows 10X come firmware scaricabile gratuitamente, quindi gli utenti ordinari non saranno in grado di installarlo sui propri PC.

Windows 10X è una versione leggera di Windows 10 con driver unificati, nessun supporto iniziale per le app Win32 e un menu Start semplificato (senza riquadri). Un’altra innovazione nell’interfaccia di Windows 10X sono gli angoli arrotondati delle finestre.

L’agenzia di statistica AdDuplex ha pubblicato i risultati di un recente studio sulla prevalenza di varie versioni del sistema operativo Windows 10. Nella classifica di novembre, Windows 10 2004 ha una quota del 37,6% ed è ancora al primo posto. La quota di Windows 10 20H2 è aumentata all’8,8% dal precedente 1,7%. L’aggiornamento autunnale dello scorso anno Windows 10 1909 con il 36,4% e Windows 10 1903 primaverile con il 10,2% sono rimasti al secondo e terzo posto.

Microsoft ha affermato che sta anche valutando l’idea di portare le app Android nel Microsoft Store su Windows 10 nel prossimo anno. Secondo il rapporto, Microsoft sta pianificando un aggiornamento minore nella prima metà del 2021. Il gigante della tecnologia rilascerà un programma di emulazione x86. Permetterà ai PC basati su ARM di eseguire normali programmi desktop. Windows Central afferma che queste funzionalità entreranno presto in anteprima, ma verranno lanciate solo nel 2021.