Un’offerta davvero spettacolare è stata attivata da Vodafone per superare una volta per tutte la concorrenza delle agguerrite TIM e Iliad, il suo nome è Special 100 Digital Edition Web, e potrà essere attivata solamente da una specifica porzione di consumatori.

La promozione presenta un costo iniziale di 10 euro, necessari per acquistare la SIM ricaricabile su cui poi l’utente dovrà necessariamente portare il proprio numero originale. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, in altre parole il cliente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare Vodafone, e non si ritroverà in nessun modo costretto a pagare penali o costi aggiuntivi di alcun tipo. La richiesta di attivazione, infine, dovrà essere presentata esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, con annessa portabilità obbligatoria del numero originario.

Vodafone: la promozione fa impazzire

La Special 100 Digital Edition di Vodafone è assolutamente speciale perché presenta un prezzo non particolarmente elevato, corrispondente per l’appunto a 9,99 euro al mese, da versare interamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Il bundle proposto dall’azienda è altrettanto interessante e molto vario, poiché l’utente potrà difatti godere di illimitati minuti e SMS da utilizzare per raggiungere amici e parenti sul territorio nazionale, per finire poi con 100 giga di traffico dati alla velocità massima attualmente disponibile, corrispondente per l’appunto a 600Mbps in download.

Coloro che richiederanno la promozione, infine, avranno la possibilità di accedere al servizio Happy Black a titolo completamente gratuito, risparmiando di conseguenza 1,99 euro al mese per tutte le mensilità nelle quali l’offerta resterà attiva.

I dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.