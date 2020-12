Trinkets, The Gift, The Duchess: le serie tv di Netflix per il nuovo anno

Infinite sono le serie televisive proposte da Netflix, così come lo sono anche le piattaforme streaming quali Disney+, Sky Go, Infinity, DAZN, Amazon Prime Video, NOW TV, TIMVision, Chili, Apple TV+ e YouTube Premium. Ed è anche merito loro se ad oggi siamo qui a parlare, con delle nuove speranze e tanta buona volontà. Di certo nessuno di noi vuole tornare tra le quattro pareti di casa per un periodo tanto lungo. E così, anche se ad oggi non viviamo una quarantena totale, siamo costretti al coprifuoco. Fortunatamente le serate passano serenamente grazie alle serie televisive presenti sui colossi quali Trinkets, The Gift, The Duchess.

Trinkets, The Gift, The Duchess: le trame delle serie televisive uscite nel 2020 Netflix attualmente propone ai suoi utenti delle opere di ogni genere. Ne sono la prova Trinkets, The Gift, The Duchess. Di cosa parlano queste tre? Trinkets è una serie teen drama che vede al centro tre ragazze delle superiori – Elodie (Brianna Hildebrand, Deadpool), una timida disadattata che si è appena trasferita in città; Moe (Kiana Madeira, The Flash), la classica reginetta fidanzata col ragazzo più popolare della scuola; e Tabitha (Quintessa Swindell), una pazza ribelle. Ognuna di loro ha vissuto dei traumi significativi e ciò le porta a diventare grandi amiche. The Gift è giunta invece il 10 settembre di quest’anno con una seconda stagione. La serie parla di una giovane pittrice di Istanbul, la quale intraprende un viaggio alla scoperta dei segreti universali di un sito archeologico in Anatolia. Ciò la porta però a fare luce sul suo passato. Anche The Duchess è giunta a settembre del 2020 ma ha come protagonista Katherine, melodrammatica madre single con l’amore per lo stile, una relazione unica con la figlia Olive e la paura di trovare una nuova figura adatta al suo fianco. Non serve dire altro. Vedere per credere, anzi, per capire!