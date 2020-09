Le migliori offerte del mese di Settembre 2020, almeno per quanto concerne il mondo di Vodafone, raccolgono tantissime occasioni per risparmiare ed allo stesso tempo per godere di contenuti veramente incredibili.

La maggior parte delle soluzioni che andremo a raccontarvi risultano essere distribuite esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso ai bundle sarà riservato solamente ad una ristretta cerchia di fortunati consumatori, in possesso di numeri di telefono con provenienza specifica. I costi iniziali, salvo indicazioni differenti, corrispondono esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: le migliori offerte di Settembre

Vodafone Special Unlimited Edition – attivabile dagli uscenti da Iliad o virtuali – promozione da 7 euro al mese – al suo interno sono stati posizionati illimitati minuti per telefonare a chiunque, in aggiunta a SMS senza limiti e 50 giga di internet alla massima velocità disponibile.

– attivabile dagli uscenti da Iliad o virtuali – promozione da al mese – al suo interno sono stati posizionati illimitati minuti per telefonare a chiunque, in aggiunta a SMS senza limiti e 50 giga di internet alla massima velocità disponibile. Special Giga – attivabile sempre dagli stessi utenti – promozione da 9,99 euro al mese che richiede il pagamento però tramite conto corrente bancario o carta di credito – il bundle inserito corrisponde esattamente a illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, con l’aggiunta di 1000 SMS e di 70 giga di internet alla massima velocità.

Le due promozioni sono raggiungibili solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, con portabilità obbligatoria del numero originario. L’utente interessato dovrà recarsi personalmente, pagare i 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, ed attendere qualche giorno affinché avvenga il passaggio del numero. L’attivazione della promozione in sé, invece, è completamente gratuita, senza vincoli contrattuali di alcun tipo o penali aggiuntive.