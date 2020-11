Per Gmail, Meet e Chat sono disponibili nuove impostazioni nelle sezioni “Funzioni intelligenti” e “Personalizzazione”. Ciò dovrebbe dare agli utenti un maggior controllo sui propri dati.

La selezione include alcune nuove funzioni smart: ciò significa che Google filtra e classifica le e-mail, suggerisce il testo e trasferisce gli appuntamenti al calendario. Puoi anche disabilitare le funzioni e utilizzare Gmail, Chat e Meet per quello che sono nelle loro funzioni di base.

Gmail, puoi anche disabilitare le funzioni smart

Per personalizzazione si intende che le informazioni dei tre servizi di comunicazione vengono utilizzate per altri servizi Google. Se lo consenti, l’assistente ti ricorda le bollette, le opzioni di prenotazione del ristorante vengono visualizzate in Mappe e altro ancora. “Se accetti la personalizzazione, Google ottiene l’accesso alle informazioni da Gmail, Meet e Chat, che possono essere utilizzate da altri servizi secondo le rispettive linee guida”, afferma un post del blog di Google.

Si precisa esplicitamente che i dati personali in Gmail non vengono utilizzati per visualizzare pubblicità. Google sta attualmente lavorando alle impostazioni per la sicurezza dei dati e la privacy per alcuni servizi e sta cercando, secondo le proprie dichiarazioni, di renderli più facili da usare e più veloci da trovare.

Con Chrome la gestione dei cookie dovrebbe essere più chiara. Gli utenti possono bloccarli da fornitori di terze parti in modalità di navigazione in incognito per impostazione predefinita. C’è anche una funzione di controllo della sicurezza che avvisa delle password compresse. Ma non tutto funziona correttamente: la richiesta di cancellare tutti i cookie ei dati del sito al termine di una sessione non è stata soddisfatta da Google, almeno non sulle proprie pagine YouTube.com e Google.com.