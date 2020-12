Il volantino SottoCosto lanciato da Comet in occasione delle festività natalizie, appare sicuramente all’avanguardia, almeno in termini di sconti applicati, e di qualità dei prodotti effettivamente proposti all’utente finale. Il risparmio posto in essere è superiore alle aspettative, anche se sono necessarie piccole indicazioni.

La campagna è attiva fino al 24 dicembre 2020, sia nei punti vendita che direttamente sull’e-commerce aziendale. Coloro che si avvicineranno al sito, devono sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, solo con il superamento dei 49 euro di spesa, in caso contrario viene richiesto il versamento di una quota non particolarmente onerosa. Allo stesso modo, essendo a tutti gli effetti un SottoCosto, è bene ricordare che le scorte disponibili in negozio sono limitate, e non verranno rifornite nel tempo, di conseguenza si raccomanda una rapida decisione.

Comet: gli sconti sono da pazzi

Gli sconti applicati da Comet nel settore della telefonia mobile, riguardano all’incirca tutte le categorie merceologiche, dai top di gamma, sino ai modelli decisamente più economici. Uno dei prodotti più richiesti, ed in grado di attirare l’attenzione dei consumatori, è sicuramente l’Apple iPhone 11, lanciato sul mercato nel corso del 2019, viene proposto nel periodo corrente a 679 euro, un prezzo molto interessante, se considerato che si tratta della versione da 128GB di memoria interna, e non la solita da 64GB.

La fascia medio bassa viene invece rappresentata da svariate soluzioni, come Samsung Galaxy A51, samsung Galaxy A21, LG K51s, LG K52, Vivo Y20s, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T, Motorola E6s o Xiaomi redmi Note 9S, solo per citarne alcuni.

