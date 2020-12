Carrefour continua a proporre al pubblico italiano una campagna promozionale che ripercorre lo stesso identico meccanismo visto nel corso delle settimane precedenti, meglio definito appunto come Spendi e Riprendi. Tutti vi possono accedere, basterà infatti recarsi personalmente in negozio per approfittare dei tantissimi sconti messi a disposizione dall’azienda.

Gli acquisti non sono completabili online sul sito ufficiale, ad ogni modo però i prodotti commercializzati hanno garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili no brand, quindi in versione sbrandizzata e con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore (non dall’operatore telefonico).

Carrefour: le offerte sono sempre le migliori

Il fulcro del volantino Carrefour è proprio individuato dal meccanismo intitolato Spendi e Riprendi, questi consiste nella possibilità di ricevere buoni sconto da spendere in un secondo momento, o meglio per un acquisto successivo all’istante in cui è stato consegnato dall’addetto del punto vendita. Il valore del coupon è prestabilito, poiché verrà ricevuto solo con l’acquisto di specifici e preselezionati prodotti, non sarà necessario raggiungere un determinato livello di spesa o quant’altro.

Gli smartphone sono perfettamente coinvolti nella campagna promozionale, in questo caso l’utente potrà pensare di acquistare Xiaomi Mi Note 10 Lite a soli 299 euro, passando anche per Samsung Galaxy A31, Oppo A52, Motorola E7+, Xiaomi Redmi 9A o Alcatel 1S 2020.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto, ricordandone la disponibilità esclusiva nei vari punti vendita in Italia, ma non online sul sito.