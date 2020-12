WhatsApp: il trucco per inviare messaggi anonimi gratis

È indubbio che su WhatsApp ci siano tantissime funzioni interessanti, molte delle quali sono arrivate nel corso degli ultimi anni. La nota applicazione di messaggistica istantanea in questo periodo risulta fondamentale anche per coloro che non avrebbero mai creduto di ritrovarsi completamente assoggettati a questa tipologia di piattaforme.

La distanza a cui oggi giorno siamo tutti obbligati riesce ad essere diminuita con WhatsApp, app che consente di tenere intatti i contatti con chiunque vogliamo. Ovviamente spesso ci sono utenti che vanno ben oltre le funzioni principali di WhatsApp, sperando di tirare fuori qualcosa di più interessante. Proprio negli ultimi giorni sono arrivate informazioni utili per inviare messaggi anonimi ai nostri contatti. Il tutto sarebbe possibile grazie ad una nuova applicazione, la quale permetterà dunque di fare magari uno scherzo ad un amico.

WhatsApp: arriva l’applicazione di terze parti che permette di inviare messaggi anonimi gratis

L’applicazione in questione che prende il nome di Wassame offre proprio l’opportunità di inviare dei messaggi anonimi ai nostri contatti. L’applicazione è disponibile sia per Android che per Apple e non è altro che un sito Internet che consente di inviare video, immagini, file audio e messaggi in forma anonima.

Non dovrete fare nulla di particolare: semplicemente accedere al sito dell’applicazione e scegliere che tipo di messaggio inviare. Dovrete cliccare su una delle due icone verdi del sito per selezionare in seguito la voce “Anonymous“. Ecco che quindi vi verrà richiesto il contatto telefonico a cui recapitare il messaggio. Davvero molto semplice e divertente, cosa aspettate?