PosteMobile è ritornano sulla scena. L’operatore virtuale, ormai molto noto, continua a mettersi in evidenza grazie alle sue splendide tariffe. Il suddetto, attualmente, si appoggia alla rete WindTre, ma pare che ci sarà un ritorno a Vodafone. Oggi parleremo nel dettaglio di una promo che prende il nome di Creami Relax 100, la quale premia la fedeltà di tutti gli utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PosteMobile: la proposta si chiama Creami Relax 100 ed è rivolta ai clienti più fedeli

Creami Relax 100 è oramai una delle tariffe più importanti di PosteMobile. Questa è mutevole in relazione ai mesi di permanenza con l’operatore. Essa muta in base alla permanenza con l’operatore. Di base, la tariffa mette a disposizione:

minuti illimitati verso tutti,

verso tutti, SMS illimitati verso tutti

verso tutti 80 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps

di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi

Dal quarto al terzo mese il prezzo mensile scende a 9 euro, dal settimo in poi, solo 8 euro.

Le sorprese non sono finite: dal 13esimo rinnovo, i GB inclusi nell’offerta non saranno più 80, ma 100. Un’offerta che davvero non ha eguali e può essere attivata anche dai nuovi clienti PosteMobile. Nell’offerta sono inclusi anche tutti i servizi principali, come hotspot personal, Ti Cerco, Richiama Ora ed altri.

Il costo di attivazione della SIM è di 10 euro nel caso in cui si effettua la procedura online o tramite canale telefonica. In caso contrario, 15 euro. La sottoscrizione è richiedibile anche dai già clienti: in questo caso, il costo del cambio piano è di 19 euro.