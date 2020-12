Iliad: la promo migliore di sempre a 7 euro e la fibra ottica in arrivo

Iliad è una di quelle aziende arrivate in Italia con tanti buoni propositi e soprattutto con grandi programmi per il futuro. Tutto ciò è stato rispettato correttamente, o almeno questo è quanto accaduto durante i primi tre anni di esercizio nel bel paese.

L’azienda proveniente dalla Francia si è affermata a colpi di nuove offerte telefoniche mobili, le quali con le loro caratteristiche principali hanno monopolizzato il mercato. Iliad infatti riesce ad offrire il massimo in termini di contenuti con un pagamento mensile pari al minimo. Basti pensare infatti alla solita offerta che ormai tutti conoscono che prende il nome di Giga 50. Questa riesce ad offrire ogni mese agli utenti minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è sempre di 7,99 euro al mese. Nel frattempo però gran parte del pubblico si starebbe concentrando sul prossimo arrivo della rete in fibra ottica.

Iliad: dal prossimo 2021 arriva la rete in fibra ottica in casa

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.