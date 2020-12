Se il 2020 è stato l’anno della conferma, il 2021 potrebbe essere l’anno delle grandi sorprese in casa Iliad. La compagnia francese si presenta al nuovo anno con interessanti prospettive e con la possibilità di ampliare ancor di più il suo già ricco bacino di utenti.

Se oggi, il provider è famoso per le sue offerte relative ad internet 4G – la Giga 40 e Giga 50 in primis – nel 2021 si cercherà uno scatto in avanti, anche per rilanciare la sfida a TIM, Vodafone e WindTre. Oltre al già annunciato 5G per le reti mobili, Iliad prepara il grande esordio nel campo della telefonia fissa.

Iliad si prepara ad un 2021 ricco di novità con la Fibra Ottica

Dopo le richieste incessanti da parte degli utenti, Iliad è quasi pronta a lanciare le prime possibili tariffe low cost per la Fibra Ottica. Proprio in queste ultime settimane, i dirigenti hanno difatti confermato un impegno dato oramai per assodato.

Dalla scorsa estate ad oggi sono stati fatti grandi passi in avanti per la disponibilità concreta delle prime reti di Fibra Ottica. Iliad ha aperto i canali di comunicazione con Open Fiber per rendere le linee internet effettivamente disponibili per i clienti. Inoltre l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia mobile ha ulteriormente ridotto i tempi.

L’attesa per il pubblico non dovrebbe essere tanto lunga, stando alle ultime indiscrezione. E’ possibile pensare ad un primo lancio delle tariffe per la Fibra Ottica già entro il prossimo giugno per milioni di possibili abbonati.