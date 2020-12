WhatsApp: ecco come mandare messaggi in incognito

Grazie ad una simpatica estensione è possibile anche su WhatsApp inviare messaggi anonimi ai propri amici per realizzare dei simpatici scherzi. Scopriamo insieme come usufruire di questa possibilità.

WhatsApp è senza ombra di dubbio l’App di messaggistica istantanea più utilizzata in circolazione. Nel corso degli anni le sue funzioni sono state potenziate con l’aggiunta di tantissime possibilità. Da quando il servizio è passato nelle mani del gruppo Facebook l’App si è arricchita con tante feature. Tra le varie espansioni, implementate le Gif nella conversazione, i gruppi chat, la videochiamata e le videochiamate di gruppo; queste ultime poi, nell’ultimo anno, sono state potenziate potendo includere fino a 50 utenti.

Una delle funzioni che però mancano a WhatsApp è la possibilità di inviare messaggi anonimi, nascondendo il proprio nome. Se siete interessati a questa possibilità però, non tutto è perduto; esiste infatti un metodo facile e veloce per poter inviare, anche su WhatsApp, i messaggi in completo anonimato.

WhatsApp: come inviare messaggi anonimi

La funzione, come detto, non è disponibile per l’App, tuttavia per riuscire nel proprio intento basterà utilizzare Wassaname. Per sfruttare questa possibilità bisognerà accedere al servizio attraverso il sito internet; una volta entrati bisognerà prima selezionare il tipo di messaggio che si desidera inviare e successivamente cliccare sulla voce “Anonymous“. A questo punto basterà inserire il numero di telefono del destinatario e il gioco sarà fatto.

Il sito però funziona anche in senso inverso, nel caso si ricevesse un messaggio anonimo dunque grazie a Wassaname si avrà la possibilità di scoprire il mittente. Il sito ovviamente non deve essere utilizzato per compiere attività discriminatorie o illegali ma può essere un ottimo strumento per compiere qualche scherzo ai danni dei propri amici.