Le settimane natalizie sono quelle più calde in casa Vodafone. Anche quest’anno il provider inglese mette a disposizione di tutti gli utenti che vogliono effettuare la portabilità del numero da altro operatore le migliori occasioni. Nel particolare, tutti gli utenti che vogliono attivare una SIM Vodafone e che provengono da TIM, Iliad e WindTre hanno due occasioni da non lasciarsi sfuggire,

Vodafone, le migliori tariffe di Natale: per gli utenti internet sino a 50 Giga

Vodafone, in queste settimane di Natale, mette a disposizione degli abbonati due tariffe low cost con importanti soglie di consumo. La prima di queste ricaricabili è la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili, cui si aggiungono anche 100 Giga per navigare in internet sotto rete 4G. Il costo mensile per il rinnovo è fissato su 9,99 euro ogni trenta giorni.

Altrettanto interessante e vantaggiosa poi è la seconda tariffa di Vodafone, la Special 50 Giga. In questa occasione, i clienti del provider inglese potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Le due tariffe ora presentate di Vodafone saranno disponibili nei negozi ufficiali del provider. L’attivazione in store – previa portabilità del numero – è disponibile per tutti i clienti. Per chi proviene da Iliad o anche altri operatori virtuali, è possibile anche procedere all’attivazione online delle suddette promozioni.