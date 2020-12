Trony riesce a mettere letteralmente in imbarazzo le dirette rivali del settore, mediante il lancio di una campagna promozionale che propone al consumatore finale uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato direttamente in negozio.

La soluzione descritta nell’articolo, infatti, non risulta essere accessibile online sul sito ufficiale, poiché disponibile un volantino completamente differente. Il cliente che vorrà godere degli sconti dovrà recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita (senza distinzioni o limitazioni particolari), e godere anche eventualmente della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Trony: quanti sconti per gli utenti italiani

Il volantino Trony riprende sostanzialmente quanto avevamo visto nelle scorse settimane, ovvero il cosiddetto meccanismo Prendi 3 Paghi 2, adattandolo però alle proprie esigenze. A differenza del passato, in questo caso il cliente si troverà costretto ad acquistare solo i prodotti selezionati dall’azienda, non sarà possibile scegliere ciò che si vuole, nè dover superare un determinato livello di spesa. In cambio, quando si giungerà in cassa, è prevista una riduzione del 50% sul prezzo del meno caro della coppia.

Nell’eventualità in cui, tuttavia, foste interessati a prodotti non coinvolti nella campagna, Trony ha pensato a voi, sono disponibili sconti specifici sulle categorie escluse, come smartphone, tablet, notebook e similari. Non potendo riassumere il tutto all’interno del nostro articolo, il consiglio è di aprire le pagine che trovate qui sotto, visionerete i singoli prezzi, ma per poter completare l’acquisto sarà necessario recarsi direttamente in negozio.