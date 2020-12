A partire dallo scorso 10 dicembre 2020 è disponibile il nuovo concorso a premi di TIM denominato “Con TIM Party puoi vincere Oppo Reno 4 5G” rivolto a tutti i clienti iscritti al programma di fidelizzazione gratuito Tim Party.

L’iniziativa, che segue la precedente attraverso la quale fino al 9 Dicembre 2020 ci si poteva aggiudicare uno smartphone Xiaomi Mi 10T 5G al giorno, si concluderà il prossimo 19 Dicembre 2020 per un totale di 10 giornate di gioco. L’estrazione di recupero è prevista entro il 15 gennaio 2020. Scopriamo come partecipare.

Con Tim Party puoi vincere un Oppo Reno 4 5G

La partecipazione è riservata a tutti i clienti Tim maggiorenni, residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che durante il periodo di svolgimento del concorso risultino essere titolari di una numerazione mobile o intestatari di un contratto di linea telefonica fissa. Il nuovo concorso TIM Party prevede l’assegnazione in modalità instant win (attraverso un software di estrazione casuale in grado di comunicare nell’immediato l’esito della giocata) di uno smartphone Oppo Reno4 5G al giorno, per 10 giorni consecutivi.

Se un giorno, per qualunque motivo, non venisse assegnato un premio, lo stesso rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare nel giorno successivo, e così via. In totale, si prevede di assegnare 10 premi instant win per tutta la durata del concorso, con un montepremi complessivo stimato di 5.999 euro (IVA inclusa). La partecipazione all’iniziativa è libera, gratuita e non vincolata all’acquisto di prodotti e/o servizi.

Per prendere parte all’iniziativa bisogna accedere alla propria area riservata di TIM Party nel suddetto periodo di partecipazione e successivamente, nella pagina dedicata all’iniziativa che mette in palio l’Oppo Reno4 5G, iscriversi al concorso indicando una mail e un recapito di telefono, oltre a dichiarare di aver preso visione del regolamento e dell’informativa privacy. Per scoprire il regolamento completo visitate il sito ufficiale dell’operatore.