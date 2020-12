Anche durante i giorni di Natale, la programmazione di Sky sarà ricca di eventi. Con la conclusione della prima fase di Champions League ed Europa League e con la chiusura della stagione di Formula 1, in attesa della prossima primavera, l’attenzione si concentra sul calcio e su campionati come la Serie A e la Premier League. Quest’anno il calcio nazionale non va in vacanza e sarà visibile anche attraverso la tecnologia streaming.

Sky, prezzi da ribasso con l’offerta streaming anche per calcio e sport

Già da alcuni anni, ha un notevole spazio nel nostro paese la piattaforma NOW TV. Il servizio streaming di Sky si presenta agli occhi del grande pubblico come la vera alternativa ai metodi illegale del sistema IPTV.

Ci sono alcuni vantaggi che spingono gli utenti di Sky verso NOW TV. In primo luogo, questo servizio non prevede un vincolo d’abbonamento. La visione si rinnova quindi di mese in mese, senza alcun legame contrattuale o penali in caso di recesso. Inoltre la disponibilità dell’app NOW TV su smartphone, tablet, computer, console di gaming e smart tv rende accessibile il servizio per milioni di potenziali clienti.

Il vantaggio maggiore resta comunque quello dei prezzi. Per quanto concerne gli eventi di calcio e sport, il servizio streaming di Sky avrò un costo mensile di 29,99 euro. Il prezzo è fisso e bloccato, così come la tariffa di un ticket a scelta tra Cinema, Serie tv ed Intrattenimento: solo 9,99 euro al mese. Per la visione di questi ultimi pacchetti sarà invece necessaria una spesa di 19,99 euro.