Iliad e Open Fiber: l'accordo che porta la fibra ottica a prezzi pazzeschi

Che Iliad stesse diventando uno dei gestori più importanti del panorama di telefonia mobile italiano, non era di certo un mistero. Fin dal primo giorno l’azienda proveniente dalla Francia ha messo le cose in chiaro con le sue offerte migliori. Queste sono andate via via crescendo, con i contenuti che sono aumentati fino ad offrire 50 giga.

Ricordiamo infatti che Iliad ha a disposizione sul suo sito ufficiale e presso i suoi punti vendita ancora quella promo che oltre due anni fa fece sobbalzare tutti. Si tratta della Giga 50, soluzione espressamente dedicata a chi vuole tanti contenuti a disposizione ogni mese. Per soli 7,99 € per sempre potrete infatti avere la migliore offerta mobile attualmente in circolazione, tenendo conto anche del rapporto tra qualità e prezzo. Nel frattempo però la concentrazione di Iliad è rivolta soprattutto a ciò che verrà: la fibra ottica è in arrivo per la prossima estate del 2021 grazie all’accordo con Open Fiber.

Iliad: la fibra ottica arriverà con offerte pazzesche a partire dal prossimo anno

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.