Il Natale 2020 di Coop e Ipercoop porta con sé una miriade di sconti dai prezzi sempre più bassi, ed assolutamente in grado di risvegliare l’interesse dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano ad avere le possibilità economiche di un acquisto.

Per approfittare della soluzione indicata nel nostro articolo, è importante ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, poiché le riduzioni non sono raggiungibili online sull’e-commerce dell’azienda. Se interessati, ad ogni modo, i prodotti disponibili sono commercializzati con garanzia di 24 mesi ed in una versione completamente no brand.

Se volete ricevere sul vostro smartphone gratis i codici sconto Amazon, allora dovete iscrivervi a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: le offerte del nuovo volantino fanno tremare

L’intenzione di Coop e Ipercoop è di avvicinarsi il più possibile alle esigenze degli utenti, ma non solo di coloro che vogliono acquistare uno smartphone, per questo motivo all’interno della campagna promozionale troviamo pochissimi sconti legati alla suddetta categoria merceologica.

L’unico modello incluso è infatti lo Huawei P40 Lite E, un terminale appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, in vendita nel periodo corrente a 139 euro, un prezzo estremamente ridotto, rispetto alle potenzialità dello stesso.

L’handicap più grande, che in molti casi frena l’acquisto da parte del consumatore finale, riguarda sicuramente l’assenza dei servizi Google; come su tutti i modelli Huawei degli ultimi anni, anche il suddetto si basa solo sugli Huawei Mobile Services. Nonostante ciò può essere una validissima alternativa per coloro che non vogliono spendere troppo, ed allo stesso tempo godere di buone prestazioni.