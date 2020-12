Unieuro sconta tutto nel proprio volantino di Natale, un buonissimo insieme di offerte, atte a migliorare la vita di molti di noi, con prezzi sempre più bassi e sconti praticamente mai visti prima. Gli acquisti potranno essere completati praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari.

La campagna promozionale risulta essere disponibile fino al 24 dicembre 2020, gli utenti vi potranno accedere direttamente dal sito internet dell’azienda, o recandosi personalmente in negozio. Coloro che opteranno per l’acquisto tramite l’e-commerce, devono comunque sapere che è previsto il pagamento delle spese di spedizione per ogni ordine inferiore ai 49 euro, in caso contrario la consegna al domicilio è completamente gratuita.

Correte ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, troverete codici sconto Amazon gratis e spettacolari offerte.

Unieuro: quali sono i nuovi prezzi

I prezzi da Unieuro fanno davvero impazzire gli utenti, all’interno del volantino si possono scovare alcuni sconti in grado di far letteralmente girare la testa. Tra i migliori annoveriamo sicuramente il Samsung Galaxy Note 20, un top di gamma a tutti gli effetti, recentemente lanciato sul mercato nazionale, finalmente acquistabile con un esborso inferiore agli 800 euro, più precisamente saranno necessari 729 euro.

Sempre restando entro il mondo Android, le alternative ugualmente interessanti sono rappresentate dall’accoppiata Huawei P30 Pro e Oppo Reno 4, due dispositivi di alta qualità, i quali richiederanno il pagamento di 549 euro per il loro acquisto definitivo.

Il volantino Unieuro sconta comunque anche tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti, potete sfogliarli nel dettaglio aprendo le pagine che trovate sul sito ufficiale dell’azienda stessa.