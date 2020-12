Il nuovo volantino di Esselunga è assolutamente da cogliere al volo il prima possibile, proprio perché è rappresentato da uno Speciale Multimediale quasi mai visto prima, nonché inedito sotto ogni punto di vista. I prezzi applicati dall’azienda sono estremamente bassi, ed in linea con le speranze della maggior parte di noi.

Tutti gli acquisti, almeno alle cifre indicate nell’articolo, possono essere completati in esclusiva presso i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, in questo modo l’utente si sentirà costretto a recarsi personalmente in negozio per riuscire a completare la compravendita. E’ comunque da segnalare la presenza della garanzia della durata di 2 anni, e sopratutto della disponibilità di prodotti completamente sbrandizzati.

Esselunga: quanti sconti da non perdere

Il volantino Esselunga è assolutamente intriso di sconti da non perdere per nessun motivo al mondo, sono infatti disponibili tanti prodotti di fascia alta a prezzi sempre più abbordabili. Uno dei migliori è Apple iPhone 11, il top assoluto del 2019, oggi superato dall’Apple iPhone 12, raggiungibile con una spesa effettiva di 598 euro.

Gli utenti che invece vorranno avvicinarsi al mondo Android, potranno mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy S20 FE, ovvero il solito Galaxy S20, ma con alle spalle un processore Qualcomm Snapdragon 865, in vendita alla modica cifra di 549 euro.

La campagna promozionale non si ferma ovviamente qui, osservando da vicino le pagine che trovate inserite nell’articolo, scoprirete anche altri sconti altrettanto interessanti, applicati su categorie merceologiche completamente differenti.